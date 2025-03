Messico, riforme per rafforzare la ricerca dei desaparecidos

In Messico, la consulente giuridica della presidenza, Ernestina Godoy, ha annunciato le proposte di riforme legislative che saranno inviate al Congresso per rafforzare la ricerca delle persone scomparse.

Tra i punti chiave, spicca l'utilizzo del Codice univoco dell'anagrafe della popolazione (Curp) con fotografia e impronte digitali come identificazione ufficiale, per facilitare le ricerche. Attualmente, il documento di identificazione di base in Messico è la tessera elettorale, che non include la popolazione straniera residente nel Paese.

Sulla base di questa modifica, la proposta è di consolidare un'unica piattaforma di identità che consenta l'accesso in tempo reale alle informazioni provenienti da varie fonti per semplificare e rendere più efficienti le indagini.

Verrà creato un database nazionale che integrerà le informazioni provenienti da tutte le procure, obbligandole a condividere i dati e a dotarsi di un'unità di ricerca specializzata.

Sarà inoltre implementato un sistema di allerta nazionale per segnalare le sparizioni e cercare corrispondenze in varie banche dati, comprese le informazioni di entità private. L'attuale ritardo di 72 ore stabilito dalla legge per l'avvio delle indagini sarà eliminato, richiedendo un'attenzione immediata alle segnalazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA