Il Cile inaugura il suo più grande parco eolico

In un nuovo passo verso la decarbonizzazione, un'azienda privata e il governo cileno hanno inaugurato nella regione di Antofagasta il parco eolico Horizonte a Taltal, il più grande del Paese e il secondo maggiore dell'America Latina.

Il megaprogetto, situato nel cuore del deserto di Atacama, comprende 140 turbine eoliche ed è il risultato di un investimento di 900 milioni di dollari. È in grado di produrre 2.450 GWh all'anno e soddisferà il fabbisogno energetico di oltre 715.000 abitazioni, raddoppiando la produzione di elettricità della regione di Antofagasta e contribuendo al 17% della capacità eolica della nazione.

"Stiamo compiendo un passo molto importante verso un'energia più pulita, più economica e più sicura prodotta nel nostro Paese", ha affermato il ministro dell'Energia, Diego Pardow, sottolineando l'importanza del progetto per la transizione energetica.



