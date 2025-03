Il cacicco Raoni, 'Lula non incoraggi le trivelle in Amazzonia'

Il cacicco (leader indigeno) Raoni Metuktire, di 92 anni, da decenni impegnato per l'Amazzonia, ha dichiarato che parlerà con il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, sulla controversa esplorazione da parte di Petrobras dei giacimenti petroliferi nella regione amazzonica conosciuta come Margine Equatoriale. In un'intervista all'agenzia France Press ha dichiarato che chiederà al leader progressista di ritirare la misura.

"Sono già stato informato del progetto e avrò l'opportunità di sedermi con Lula per discutere la questione. Gli chiederò di non incoraggiare il progetto di esplorare l'Amazzonia", ha detto Raoni.

"Abbiamo parlato personalmente quando Lula è entrato in carica. Gli ho chiesto di non ripetere ciò che ha fatto in passato quando ha costruito la diga di Belo Monte", ha aggiunto.

Il Margine Equatoriale, che si estende dallo stato di Amapá a quello di Rio Grande do Norte, è considerato un'area promettente per la produzione di petrolio. Mentre gli ambientalisti mettono in guardia dai rischi per la biodiversità, il governo valuta il potenziale economico dell'esplorazione. Petrobras è ancora in attesa delle licenze per iniziare i lavori nella regione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA