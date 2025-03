El Salvador, +15,5% rimesse dagli Usa nel primo bimestre

Nel contesto di incertezza che circonda l'ondata di deportazioni annunciata dal presidente Donald Trump, le rimesse ricevute in El Salvador dagli Stati Uniti nei primi due mesi del 2025 sono cresciute del 15,5%, secondo la Banca centrale del Paese centroamericano.

A gennaio e febbraio, le rimesse spedite dai salvadoregni negli Stati Uniti hanno superato 1,3 miliardi di dollari, con un aumento di 175,3 milioni rispetto all'importo riportato per lo stesso periodo del 2024.

Il tasso di crescita nei primi due mesi dell'anno è il più alto dal 2021, quando gli invii dagli Usa avevano registrato un'espansione del 17,59% in un periodo di ripresa dopo la crisi causata dalla pandemia di Covid-19.

Le rimesse dagli Stati Uniti, dove vive la più grande comunità di salvadoregni all'estero, hanno rappresentato il 92,6% del totale ricevuto nel Paese durante i primi due mesi dell'anno.





