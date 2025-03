Ecuador, sospesi i diritti politici della vicepresidente Abad

Il Tribunale delle controversie elettorali dell'Ecuador ha ratificato in ultima istanza la sanzione contro la vicepresidente della Repubblica, Verónica Abad, sospendendole i diritti politici per due anni ed accettando la denuncia per violenza politica di genere presentata dalla ministra degli Esteri, Gabriela Sommerfeld.

Il plenum del tribunale si era riunito oggi per rispondere al ricorso di appello presentato a febbraio dalla Abad, dopo la sentenza di prima istanza del giudice elettorale, Guillermo Ortega e, per tre voti a due ha deciso per la sospensione. Una volta che la sentenza sarà esecutiva, Abad non potrà esercitare nessun incarico statale, a cominciare dalla vicepresidenza, riporta il sito del quotidiano ecuadoriano El Universo.

In vista del secondo turno delle presidenziali in Ecuador, che si celebrerà il prossimo 13 aprile, secondo le normative del Paese sudamericano il presidente e candidato alla rielezione Daniel Noboa, se vuole fare campagna elettorale, deve richiedere una licenza e cedere le sue funzioni alla vicepresidente.





