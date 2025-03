Caracas, sale al 40% il divario tra dollaro ufficiale e in nero

Continua ad aumentare il divario del dollaro scambiato sul mercato parallelo e quello ufficiale, stabilito dalla Banca centrale del Venezuela in bolivar, la valuta del Paese sudamericano. Solo nella giornata odierna, è aumentato del 3,2% rispetto a ieri, lunedì 24 marzo, raggiungendo la quotazione di 95,60 bolivar per un dollaro statunitense sul mercato parallelo, mentre quello ufficiale è di 68,39 bolivar. La differenza cambiaria, che all'inizio della settimana scorsa era del 30%, ora è del 39,8%. Lo rende noto il sito venezuelano Versión Final.

Da sottolineare che il salario minimo è congelato a 130 bolivar dal 2022, pari a 1,26 euro. Il governo del presidente de facto, Nicolas Maduro, mantiene una politica di bonus salariali che consente ai pensionati di raggiungere i 42 euro al mese e ai dipendenti pubblici i 120 dollari al mese. inclusi i bonus.

Secondo i calcoli di Cendas, il centro di documentazione legato ai sindacati degli insegnanti, che da mesi protestano per un aumento di stipendio che non arriva da tre anni, il paniere dei 60 prodotti di base affinché una famiglia possa sopravvivere costa 487 dollari, equivalenti a 3.053 bolivar.



