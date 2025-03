Caracas contro i dazi secondari degli Usa, 'misura illegale'

Il governo del presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha condannato fermamente la decisione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump di imporre dazi secondari del 25% su qualsiasi Paese che acquisti petrolio e gas con il Venezuela. In una dichiarazione ufficiale, il ministero degli Affari esteri di Caracas afferma che la misura proposta costituisce "una nuova aggressione" contro il Venezuela e avverte che adotterà misure a livello internazionale per denunciare "questa violazione dell'ordine economico internazionale".

"Questa misura arbitraria, illegale e disperata, lungi dal far vacillare la nostra determinazione, conferma il clamoroso fallimento di tutte le sanzioni imposte al nostro Paese", si legge nel documento.

"Oggi, questa stessa strategia fallimentare viene ripetuta con misure coercitive che cercano di minare lo sviluppo della nostra nazione", aggiunge la nota, in cui si sottolinea come, con questa azione, gli Stati Uniti violino le norme del commercio internazionale che proibiscono la discriminazione tra partner commerciali; il divieto di barriere commerciali mascherate, nonché il principio di non discriminazione e di trattamento equo dell'Oms.



