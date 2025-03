Brasile, slitta la possibile imputazione di Bolsonaro

I 5 giudici che compongono la Prima Sezione della Corte suprema del Brasile voteranno domani mattina, a partire dalle 9.30 locali, se imputare l'ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) per un presunto tentativo di colpo di Stato dopo le elezioni del 2022, vinte dall'attuale presidente del paese sudamericano, Luiz Inácio Lula da Silva (2023-2026). Lo rendono noto i principali media brasiliani.

Domani, dopo il giudice relatore del caso, Alexandre de Moraes, voteranno gli altri quattro ministri della Prima Sezione della Corte suprema verde-oro, ovvero Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Se i ministri voteranno a favore dell'accoglimento della denuncia della Procura generale, Bolsonaro e altri sette denunciati, tra cui gli ex ministri Augusto Heleno (Sicurezza istituzionale), Braga Netto (capo gabinetto presidenziale e poi ministro della Difesa), Paulo Sérgio Nogueira (Difesa) e Anderson Torres (Giustizia), diventeranno imputati e inizierà il processo penale contro di loro.

Secondo quanto riportato dal sito all-news brasiliano Metropóles, la fase iniziale istruttoria prevede l'audizione dei testimoni e la raccolta di eventuali ulteriori prove con, a seguire, la difesa degli imputati e il contraddittorio. Una volta conclusa questa fase, il caso andrà in aula per essere analizzato senza un termine previsto per l'eventuale sentenza.





