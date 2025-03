Brasile, Petrobras scopre un nuova riserva di petrolio

La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha individuato la presenza di idrocarburi in un pozzo esplorativo nel blocco Nord Brava, situato nel bacino nel pre-sal di Campos. La riserva si trova a 105 chilometri dalla costa di Rio de Janeiro a una profondità di 575 metri.

In una nota, la società ha precisato che la scoperta è ancora in fase preliminare e verranno effettuati nuovi test per confemare le condizioni dei giacimenti e dei fluidi rinvenuti.

Sulla base di questi dati sarà valutata l'opportunità di avviare le attività di estrazione.

La petrolifera statale è operatrice unica della concessione del blocco Brava Nord, aggiudicata nel corso di un'asta a dicembre 2022.

Si tratta della seconda scoperta di idrocarburi da parte di Petrobras in poco più di una settimana. Il 17 marzo la società aveva annunciato una scoperta simile nel blocco Aram nel bacino pre-sal di Santos, dove la concessione è gestita in consorzio composto all'80% da Petrobras al 20% dalla cinese China National Petroleum Corporation (Cnpc).



