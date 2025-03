Alckmin, 'eliminare cibo ed energia dal calcolo dell'inflazione'

Il vicepresidente del Brasile (attualmente presidente in carica a causa del viaggio di Lula in Giappone), Geraldo Alckmin, ha proposto che la Banca centrale del paese sudamericano non consideri l'inflazione del cibo e dell'energia nel calcolo del tasso di interesse di riferimento (Selic), come accade negli Stati Uniti. Lo riporta Agência Brasil.

"Gli Usa escludono dal calcolo dell'inflazione il cibo perché è molto influenzato dal clima. Se ho una siccità molto forte, un cambiamento climatico molto grande, il prezzo del cibo aumenterà, e non serve a nulla aumentare i tassi d'interesse perché non farà piovere", ha detto Alckmin, che è anche ministro dello Sviluppo, Industria, Commercio e Servizi del Brasile, aggiungendo che gli Usa "fanno lo stesso anche con l'energia" perché "non serve a niente aumentare i tassi d'interesse per abbassare il prezzo del barile, legato a guerre e geopolitica".

La dichiarazione, fatta oggi, arriva 4 giorni dopo che il Comitato della politica monetaria della Banca centrale verde-oro, il Copom, ha elevato il Selic al 14,25% annuo, con un aumento di 100 punti base e al livello più alto dal 2016, proprio per contenere l'inflazione.

Per Alckmin "un tasso di interesse elevato, come il Selic al 14,25% l'anno, ostacola l'economia perché rende molto alto il costo del denaro", ha detto in un evento a San Paolo promosso dal quotidiano Valor Econômico, aggiungendo che "nel caso del Brasile è ancora peggio, perché aumenta il debito pubblico e ad ogni aumento dell'1% del Selic l'impatto è di 8,3 miliardi di euro (48 miliardi di reais) sul pagamento del debito".



