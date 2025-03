Venezuela: rischio blackout, ore dei dipendenti pubblici ridotte

I dipendenti pubblici venezuelani si vedranno ridurre l'orario di lavoro per garantire la fornitura di energia elettrica al Paese a causa dei problemi al sistema elettrico provocati dalle alte temperature: lo ha annunciato il governo locale in una nota, precisando che la misura avrà inizio oggi e durerà per le prossime sei settimane.

Per ridurre il consumo di energia, i dipendenti pubblici lavoreranno solo a turni dalle 8 alle 12:30 a giorni alterni, ad eccezione di coloro che sono incaricati di "fornire servizi essenziali alla popolazione", anche se nel comunicato stampa non sono stati forniti ulteriori dettagli.

Le misure mirano a "garantire l'uso responsabile delle risorse energetiche e assicurare la stabilità del sistema elettrico, in particolare nella regione andina, dove i livelli dell'acqua nei bacini idrici sono stati influenzati", si legge nel documento.

L'esecutivo - guidato dal presidente de facto, Nicolas Maduro - ha inoltre esortato la popolazione ad adottare misure quali "impostare l'aria condizionata a 23°C, sfruttare al massimo la luce naturale e staccare la spina ai dispositivi elettronici quando non vengono utilizzati".



