Va in Brasile l'ultimo primate ancora in cattività in Colombia

L'ultimo scimpanzé che viveva in cattività in Colombia ha iniziato il suo viaggio verso un santuario per animali in Brasile: Yoko, che ha 38 anni, era stata sottratta ai narcos - che l'avevano addestrata a imitare l'uomo - e aveva trascorso quasi due anni da sola dopo l'uccisione a colpi di arma da fuoco di due suoi compagni.

La scimmia ieri è stata trasferita dal Bioparco Ukumari, nella città colombiana di Pereira, fino a Bogotà, da dove ha proseguito il suo viaggio verso il Santuario delle grandi scimmie, a Sorocaba, nell'entroterra di San Paolo.

Yoko era curata da specialisti dal 2018, dopo essere stata salvata dalle mani dei narcos, che l'avevano addestrata ad andare in bicicletta e indossare abiti, rendendola però anche dipendente dalla televisione e dal tabacco.

Si tratta dell'ultima grande scimmia a vivere in cattività in Colombia, dopo che i suoi compagni, Pancho e Chita, sono stati abbattuti in seguito alla loro fuga dal Bioparco di Ukumari nel 2023. La commozione provocata dalla morte dei due scimpanzé ha spinto enti nazionali e internazionali a mobilitarsi per trasferire Yoko in Brasile.



