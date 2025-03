Sheinbaum, 'Messico paese sempre più giusto, felice e forte'

La presidente Claudia Sheinbaum ha sottolineato i risultati del recente rapporto dell'Onu che ha posizionato il Messico al decimo posto tra le nazioni più felici al mondo, guadagnando quindici posti in classifica.

"Il Messico — ha scritto il capo di Stato su X — è uno dei Paesi più felici al mondo, secondo il World Happiness Report 2025, che misura questo indicatore in più di 140 nazioni. La pace e la prosperità sono il risultato dell'espansione dei diritti. Oggi siamo una nazione sempre più giusta, con un popolo felice e forte".

Nello studio, pubblicato dal Wellbeing Research Centre dell'Università di Oxford in collaborazione con Gallup e l'Agenzia delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, il Messico è entrato per la prima volta nella top 10.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA