Presidenziali in Ecuador, candidati divisi sulla dollarizzazione

Il futuro della dollarizzazione dell'economia in Ecuador ha generato uno dei principali scontri nel dibattito televisivo per il ballottaggio delle elezioni presidenziali, che ha visto contrapposti il ;;candidato conservatore alla rielezione, Daniel Noboa, e la candidata di sinistra, Luisa González.

La discussione, durata circa due ore, è stata caratterizzata da attacchi personali e recriminazioni.

L'attuale capo dello Stato ha criticato la possibilità di emettere "ecuadollari" nel Paese, come a suo dire sarebbe stato suggerito dalla sua rivale, sostenuta dall'ex presidente Rafael Correa, al governo dal 2007 al 2017.

"La dollarizzazione è molto importante per questo Paese. E voglio essere molto chiara e decisa: è garantita e sarà rafforzata con l'ordine, il lavoro e la pace", ha risposto González, che ha poi accusato Noboa di non aver sostenuto un disegno di legge dell'Assemblea nazionale volto a dichiarare il dollaro moneta ufficiale dell'Ecuador dentro la Costituzione.

Il dollaro americano è l'unica moneta legale in Ecuador dal 2000, anno in cui la valuta locale, il Sucre, è stata abbandonata a seguito di una crisi inflazionistica.



