Perù, Julio Díaz Zulueta è il nuovo ministro dell'Interno

Il 63enne Julio Díaz Zulueta è il nuovo ministro dell'Interno del Perù dopo avere prestato giuramento alla presidente, Dina Boluarte, succedendo a Juan José Santiváñez, costretto alle dimissioni dopo la mozione di censura costituzionale approvata venerdì scorso dal Parlamento di Lima. Lo rendono noto i media peruviani. Generale della polizia nazionale del Perù in pensione, ha un'esperienza quarantennale nel settore pubblico, riferisce il sito ufficiale della presidenza della repubblica.

È il settimo capo del dicastero degli Interni durante la presidenza Boluarte (dal 7 dicembre 2022 ad oggi), dopo César Cervantes, Víctor Rojas Herrera, Vicente Romero Fernández, Víctor Torres Falcón, Walter Ortiz Acosta ed il già citato Santiváñez. Un turnover senza precedenti in Perù, a testimonianza di come l'insicurezza che ha già causato 503 omicidi nel 2025, oltre il 30% dei quali nella capitale Lima, continui ad essere un elemento di crisi per il governo Boluarte.

Laureato in Amministrazione e scienze poliziesche, Díaz Zulueta ha conseguito due master, uno in Difesa e sviluppo nazionale e l'altro in amministrazione, scienze Poliziesche e gestione pubblica oltre ad avere scritto un libro, "Racconti di successo di un Commissario".



