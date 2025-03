Nuove proteste a Panama contro l'estrazione mineraria: come accaduto nell'ottobre e nel novembre 2023, i manifestanti ieri sono tornati in piazza per criticare l'annuncio del governo di avviare i colloqui per la riapertura della miniera di rame di Donoso (Colón), la più grande a cielo aperto dell'America Centrale.

L'impianto era stato chiuso in seguito a una sentenza della Corte suprema, che aveva dichiarato incostituzionale il suo contratto di concessione.

Al potere dal luglio 2024, il presidente José Raúl Mulino ha annunciato di recente la sua intenzione di avviare un dialogo diretto con la società canadese First Quantum Minerals per un'eventuale ripresa delle attività nella miniera, situata a 240 km dalla capitale.

Il capo dello Stato aveva anche definito coloro che difendono una nazione libera dall'attività mineraria "quattro gatti" che non pagano gli stipendi. In risposta, diversi partecipanti alla protesta hanno indossato maschere dei felini come simbolo delle loro richieste.

"Siamo sempre più numerosi a comportarci come dei felini, a monitorare le vostre azioni", recita uno degli striscioni.





