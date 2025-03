Messico, 'non ci sono prove di omicidi a Teuchitlán'

Il Gabinetto per la sicurezza nazionale del Messico non ha attualmente prove a sostegno dell'affermazione secondo cui il ranch Izaguirre a Teuchitlán, Jalisco, sia stato utilizzato come campo di sterminio, ha affermato oggi il ministro per la Sicurezza, Omar García Harfuch.

Secondo gli elementi a disposizione delle agenzie federali, la proprietà fungeva da centro di addestramento alle armi per i reclutati dal cartello Jalisco Nueva Generación, ha dichiarato García Harfuch durante la conferenza stampa mattutina della presidente Claudia Sheinbaum.

Il funzionario ha specificato che le prove dell'indagine si basano sulla dichiarazione di José Gregorio "N", noto come 'El Lastra', leader della cellula di reclutamento dell'organizzazione criminale, arrestato qualche giorno fa, che ha ammesso di aver addestrato giovani nel sito.

Sheinbaum ha colto l'occasione per chiedere al ministro se nel ranch fossero stati trovati resti umani. "Non lo abbiamo confermato, spetta all'ufficio del Procuratore generale stabilirlo", è stata la risposta.



