Messico: arrestati tre poliziotti legati al caso Teuchitlán

Tre agenti della polizia di Tala — località dello stato di Jalisco le cui forze dell'ordine sono state identificate la settimana scorsa dal procuratore federale Gertz come complici della criminalità organizzata — sono stati arrestati per aver preso parte ad azioni che hanno condotto alla privazione della libertà e consegna di persone ai responsabili di un presunto campo di esecuzione, attualmente sotto inchiesta federale, per l'addestramento come sicari. Lo riporta il quotidiano La Jornada.

Uno degli ex poliziotti, identificato come José Antonio 'N', è stato arrestato dalle autorità dello stato di Colima, a sud di Jalisco, per il reato di porto di munizioni. I suoi precedenti lo collegano agli eventi di Teuchitlán.

Da parte sua, la Procura di Jalisco ha riferito che un altro ex agente di polizia, Gabriel 'J', è stato detenuto in seguito a un mandato di arresto. Secondo le indagini, l'accusato ha partecipato insieme ad altri membri della stazione di polizia di Tala al sequestro di individui poi consegnati al gruppo criminale Jalisco Nueva Generación.

Il terzo agente, già collegato al caso, è stato catturato l'anno scorso quando le autorità hanno localizzato a settembre il ranch Izaguirre e arrestato 10 persone, tutte apparentemente membri del 'commando Lastra', guidato da José Gregorio Lastra Hermida, detenuto in questi giorni e presumibilmente responsabile del reclutamento e dell'addestramento dei sicari del ranch.



