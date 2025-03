Maduro vuole negoziare con Bukele sui venezuelani in carcere

Il governo di Nicolás Maduro sta cercando di negoziare con l'amministrazione di Nayib Bukele la liberazione di 238 migranti venezuelani trasferiti dagli Stati Uniti in El Salvador e rinchiusi in un carcere di massima sicurezza, con l'accusa di essere pericolosi criminali.

"Stiamo agendo diplomaticamente e dal punto di vista legale.

Rivendichiamo il diritto dei nostri connazionali che sono stati rapiti", ha fatto sapere il ministro degli Interni e della Giustizia, Diosdado Cabello, precisando che il governo di Bukele non si è ancora pronunciato sul caso.

Da parte sua, Maduro ha definito le mosse di Stati Uniti e El Salvador "un atto di crudeltà e ingiustizia. Un rapimento crudele e vergognoso".



