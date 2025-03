Italcam Brasile sigla un accordo con Promos Italia

Nel quadro della visita istituzionale in Brasile del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, la Camera di commercio italiana di San Paolo ha ratificato un accordo con l'agenzia Promos Italia con l'obiettivo di promuovere gli scambi commerciali e gli investimenti bilaterali tra i due Paesi.

Nel quadro di tale collaborazione, si legge in una nota, è stata siglata anche un'intesa con la Federazione Commerciale Brasiliana, e annunciata l'apertura di un ufficio di rappresentanza dell'Italcam San Paolo a Milano. La nuova sede, prosegue il comunicato, "rappresenta un punto di contatto per offrire supporto alle imprese".



