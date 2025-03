Il governo del Paraguay affronta un'ondata di proteste

In Paraguay, il governo del presidente, Santiago Peña, ha annunciato la mobilitazione di circa 12.000 agenti di polizia per mantenere l'ordine pubblico durante le proteste indette da opposizione e organizzazioni contadine a partire da domani.

Lo ha annunciato in una conferenza stampa il capo della Polizia Nazionale, Carlos Benítez, precisando che la misura è stata presa in vista sia della manifestazione nazionale di domani, convocata dall'opposizione per protestare contro gli episodi di corruzione nel governo e nel Partido Colorado guidato dall'ex presidente Horacio Cartés, che della ormai tradizionale marcia verso la capitale del 26 marzo dei contadini, che reclamano una riforma agraria.

"Siamo in allerta al 100%, ci aspettiamo l'arrivo di migliaia di persone nella capitale", ha affermato Benítez, facendo riferimento anche a messaggi di incitamento alla violenza apparsi sui social. "Ci sono persone che nascoste dietro le reti sociali diffondono messaggio violenti, ma gli organizzatori delle manifestazioni ci hanno assicurato che non aderiscono a nessuno di questi messaggi", ha aggiunto.



