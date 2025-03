El Salvador, missione della ministra Usa alla sicurezza Noem

La segretaria per la sicurezza interna degli Stati Uniti, Kristi Noem, è attesa in El Salvador domani, 25 marzo, dove incontrerà il presidente Nayib Bukele e visiterà il Centro di confinamento del terrorismo (Cecot) di Tecoluca, sito che il 16 marzo ha accolto 238 venezuelani e 23 salvadoregni.

"Il viaggio di Noem sottolinea l'importanza delle nostre nazioni partner nell'aiutare a rimuovere gli immigrati clandestini violenti e criminali dagli Stati Uniti", ha detto a Fox News la sottosegretaria per gli affari pubblici del dipartimento per la sicurezza interna, Tricia McLaughlin.

"Il presidente Trump e la segretaria Noem hanno un messaggio chiaro per gli stranieri criminali che intendono entrare illegalmente negli Stati Uniti: non pensateci nemmeno. Se venite nel nostro Paese e infrangete le nostre leggi, vi daremo la caccia e vi rinchiuderemo", ha aggiunto.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo salvadoregno, Nayib Bukele, hanno identificato i 238 venezuelani come membri della banda criminale Tren de Aragua e i 23 salvadoregni come appartenenti all'organizzazione criminale Mara Salvatrucha (Ms-13).



