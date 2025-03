Dilma Rousseff confermata alla guida della Banca dei Brics

L'ex presidente del Brasile, Dilma Rousseff, al governo da gennaio 2011 ad agosto 2016, è stata rieletta alla guida della Nuova banca di sviluppo, nota come Banca dei Brics. La continuazione del suo mandato è stata approvata dal presidente della Russia, Vladimir Putin, in quanto Paese responsabile della nomina.

Rousseff ha assunto la carica di presidente della Banca nell'aprile 2023 e il suo mandato doveva concludersi a luglio di quest'anno. Già nel 2024, Putin ne aveva difeso la proroga, puntando a inserire un economista russo al posto della brasiliana in un secondo momento, quando magari le sanzioni non saranno più in vigore o la questione della guerra in Ucraina sarà superata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA