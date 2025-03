Calcio: Ronaldo si scusa con Neymar, suo talento fa differenza

Ronaldo si è scusato con Neymar nel tentativo di porre fine alle polemiche su un presunto cattivo rapporto tra il giocatore del Santos e il presidente della Confederazione calcio brasiliana, Ednaldo Rodrigues. Lo riporta Cnn Brasile.

"Vorrei scusarmi con Neymar per aver parlato della sua relazione con il presidente della Cif. Come ex giocatore, so quanto le brutte storie possano farci male. So anche quanto il suo talento possa fare la differenza per la nazionale brasiliana. È per questo che faccio il tifo!", ha scritto Ronaldo su X.

Le scuse di Ronaldo fanno seguito alle dichiarazioni rilasciate al Charla Podcast il 21 marzo. In quell'occasione, il cinque volte campione del mondo aveva detto che Neymar non aveva un buon rapporto con Ednaldo Rodrigues.



