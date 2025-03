Brasile, Lula conferma la sua presenza in Russia il 9 maggio

Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha confermato la sua presenza in Russia per la celebrazione del Giorno della Vittoria che riunirà a Mosca, in occasione dell'ottantesimo anniversario della sconfitta del nazismo, tra gli altri, anche i suoi omologhi di Cina, Xi Jinping, e Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Lo rende noto il sito Brasil247.

Lo scorso 27 gennaio Lula era stato invitato a Mosca dal presidente russo Vladimir Putin durante un bilaterale da remoto ma, ieri, il suo consigliere speciale per la politica internazionale, Celso Amorim, in una dichiarazione riprodotta dall'agenzia russa Tass, ha confermato la presenza per l'occasione di Lula.

Si tratta il primo incontro in presenza tra Putin, assente dal G20 di Rio de Janeiro, e Lula nel suo terzo mandato, iniziato il 1 gennaio del 2023.

Brasil247 riporta che, il prossimo 9 maggio, ci sarà un incontro bilaterale tra i presidenti di Brasile e Russia.





