Guyana, 'risponderemo alle minacce venezuelane sull'Essequibo'

Il vicepresidente della Guyana, Bharrat Jagdeo, ha avvertito che qualsiasi atto di aggressione da parte del Venezuela riceverà una risposta energica, nel quadro della disputa territoriale tra i due Paesi sull'Essequibo, un territorio di circa 160.000 chilometri quadrati ricco di petrolio e altre risorse naturali.

"Le questioni relative all'aggressione venezuelana contro il nostro Paese e la minaccia alla nostra integrità territoriale e sovranità ricevono ogni giorno l'attenzione dell'intero governo, ai massimi livelli, e stiamo lavorando con partner in tutto il mondo per garantire che qualsiasi aggressione venezuelana trovi una risposta", ha affermato Jagdeo in una conferenza stampa.

Le tensioni tra Guyana e Venezuela sono aumentate da quando Caracas ha annunciato l'intenzione di indire elezioni a maggio per eleggere un governatore a Essequibo. Il presidente de facto del Venezuela, Nicolás Maduro, che ha prestato giuramento per un terzo mandato il 10 gennaio dopo la sua controversa rielezione, all'inizio del mese ha chiesto al suo omologo della Guyana, Irfaan Ali, di vedersi "faccia a faccia" per discutere della regione contesa. Ma il governo della Guyana ha dichiarato che non ha intenzione di accettare tale richiesta di incontro.





