Salgono alle stelle i prezzi degli alimenti in Venezuela

In Venezuela, il prezzo del paniere alimentare familiare, un indicatore chiave della precaria economia del Paese, è aumentato di oltre il 10% sia in bolivar che in dollari il mese scorso rispetto a gennaio: lo rivela il mensile di Cendas, un centro di documentazione legato ai sindacati degli insegnanti.

Il paniere di 60 prodotti di base costa 487 dollari, equivalenti a 3.053 bolivar. Il salario minimo legale, congelato a due dollari al mese da marzo 2022 a causa dell'impennata dell'inflazione, coprirebbe solo lo 0,4% di quel paniere.

Gli incrementi maggiori, ben al di sopra della media, si sono registrati in alimenti come cereali e legumi, con un aumento del 39%; nel latte, nelle uova e nei formaggi (18%) e nei cereali e derivati ;;(13,5%).

Il governo del presidente de facto, Nicolas Maduro, mantiene una politica di bonus salariali che di fatto elimina i benefici sociali e i risparmi per gli anni di lavoro. Con questi bonus, il reddito mensile dei pensionati raggiunge i 45 dollari al mese, coprendo meno del 10% di quel paniere. I dipendenti pubblici a loro volta guadagnano un reddito minimo di 130 dollari al mese, inclusi i bonus.



