Ortega riceve centinaia di nicaraguensi espulsi dagli Usa

Da quando il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è insediato alla Casa Bianca, il 20 gennaio scorso, sono già arrivati 5 voli a Managua, la capitale del Nicaragua, con a bordo centinaia di migranti del Paese centroamericano espulsi dagli Usa.

A renderlo noto è il sito indipendente Confidencial, che oggi pubblica il dettaglio dei 5 voli, sinora non divulgati dal governo del presidente Daniel Ortega, 4 dei quali partiti dall'Aeroporto Internazionale di Alexandria, in Louisiana, e uno dall'Aeroporto internazionale George Bush di Houston, in Texas e tutti operati dalla compagnia aerea Global X.

L'ultimo volo è arrivato all'Aeroporto Internazionale Augusto C. Sandino di Managua ieri, 20 marzo, mentre i primi quattro risalgono al 23 gennaio, al 6 e al 20 febbraio e al 6 marzo scorso.

L'arrivo non è registrato sul sito dell'impresa che amministra gli aeroporti nazionali e internazionali del Nicaragua, ma oltre che sulle piattaforme di tracciamento aereo sono stati tutti documentati con foto e video da nicaraguensi appassionati di aviazione sui social media.

All'aeroporto, gli aerei sono inviati in un piazzale remoto per voli privati affinché non abbiano contatti con i passeggeri in partenza e in arrivo al terminal.

L'aereo usato per trasportare i migranti nicaraguensi espulsi dagli Stati Uniti è un Airbus A320 con una capacità massima di 180 passeggeri, anche se i dati sul numero degli arrivati nei 5 voli e le loro identità non sono stati resi noti dal governo nicaraguense.



