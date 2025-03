Milei sospende l'acquisto della filiale argentina di Telefónica

Il Governo argentino ha sospeso in via preventiva l'acquisto di Telefónica da parte di Telecom. Lo ha reso noto un comunicato diffuso dall'Ufficio del Presidente, Javier Milei, sul suo account ufficiale di X.

"La misura si basa sulla raccomandazione della Commissione per la difesa della concorrenza, poiché la fusione delle due compagnie aumenterebbe in modo significativo la loro partecipazione al mercato", si legge nel comunicato.

Secondo la segreteria dell'Industria e del Commercio del Ministero dell'economia, l'operazione "implicherebbe una concentrazione del 61% per il mercato dei telefoni cellulari, del 69% per i fissi mentre, il servizio Internet residenziale in alcune aree del paese potrebbe raggiungere l'80%".

Nel comunicato il governo argentino sottolinea l'importanza di rispettare "la normativa applicabile" e "gli standard internazionali", data la rilevanza odierna delle telecomunicazioni rende noto il sito de La Nación.

"È per questo che è stata presa la decisione di tutelare la trasparenza e la libera concorrenza del mercato con questa misura preventiva fino a quando non si approfondisca l'analisi dell'operazione", aggiunge l'Esecutivo, sottolineando che così "adempie al suo obbligo di garantire i diritti di utenti e consumatori, oltre a difendere la concorrenza contro ogni forma di distorsione dei mercati".

Il 24 febbraio scorso era stato annunciato che la filiale argentina di Telefónica era stata venduta per 1.245 milioni di dollari a Telecom Argentina, di proprietà al 40% di Clarín, al 40% del fondo Fintech e al 20% da altri investitori.



