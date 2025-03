Imbrattò col rossetto una statua a Brasilia, chiesti 14 anni

In Brasile, a pochi giorni dall'inizio del processo contro Jair Bolsonaro per presunto tentativo di colpo di Stato, il giudice della Corte suprema (Stf), Alexandre de Moraes, relatore del caso, ha votato per condannare a 14 anni di carcere la parrucchiera Débora Rodrigues dos Santos, di 39 anni, nell'ambito dell'inchiesta sull'assalto alle sedi istituzionali di Brasilia, avvenuta l'8 gennaio 2023 da parte di sostenitori radicali dell'ex presidente di destra.

All'epoca, la donna imbrattò col rossetto una statua che rappresenta la giustizia, scrivendoci sopra la frase "hai perso, imbecille", in riferimento alle stesse parole pronunciate nel 2022 dall'attuale presidente della Stf, Roberto Barroso, nei confronti di un elettore di Bolsonaro.

Rinviata a giudizio per reati quali associazione a delinquere armata e abolizione violenta dello Stato di diritto democratico, Rodrigues dos Santos, che ha due figli piccoli, è in custodia cautelare dal 17 marzo 2023. Il suo caso apre un'ulteriore strada a coloro che criticano le pene eccessive inflitte dalla Stf e rafforza le richieste di amnistia dell'opposizione per tutti i protagonisti della cosiddetta 'Capitol Hill' brasiliana.





