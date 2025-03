Il Venezuela riprende i voli di rimpatrio dei migranti dagli Usa

Il governo venezuelano ha annunciato di aver concordato con gli Stati Uniti di riprendere i voli di rimpatrio dei migranti a partire da domani, dopo aver denunciato il blocco delle stesse operazioni da parte del Dipartimento di Stato americano.

"Il Venezuela informa che, nell'ambito del Piano di ritorno alla patria e con l'obiettivo di far tornare i nostri compatrioti nella loro nazione con i loro diritti umani tutelati, abbiamo concordato con il governo degli Stati Uniti di riprendere il rimpatrio dei migranti venezuelani", ha reso noto sui social Jorge Rodríguez, rappresentante del 'chavismo' al potere nei negoziati con gli Stati Uniti.

"La migrazione non è un crimine e non ci fermeremo finché non avremo assicurato il ritorno di tutti coloro che ne hanno bisogno e non avremo liberato i nostri fratelli e sorelle sequestrati in El Salvador", ha concluso il fedelissimo del presidente de facto del Venezuela, Nicolas Maduro.

La ripresa dei voli di rimpatrio avrà luogo dopo che Washington ha inviato a El Salvador più di 200 migranti venezuelani, arrestati per i loro presunti legami con l'organizzazione criminale Tren de Aragua.



