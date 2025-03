Bolivia, indios affittano le loro terre a uno Stato fittizio

Tre popoli indigeni della Bolivia hanno "affittato" parte dei loro territori a uno Stato che non esiste: gli Stati Uniti di Kailasa. Secondo un'inchiesta del quotidiano El Deber, i documenti di locazione sono stati firmati tra settembre e novembre 2024 e includono l'affitto del terreno per "mille anni" in base a un accordo che verrà rinnovato "automaticamente e per sempre".

Le etnie che hanno firmato gli "accordi bilaterali" sono i Baure, i Cayubaba e gli Esse Ejja, che vivono nei dipartimenti amazzonici di Beni e Pando. Secondo i documenti esaminati dal giornale, i leader di queste comunità riceveranno una cifra compresa tra 28.000 e 108.000 dollari all'anno per l'affitto.

Nei tre accordi gli ettari consegnati ai leader del presunto Stato ammontano complessivamente a 480.000 e sono irrevocabili.

Il trasferimento include i diritti sullo spazio aereo e sulle risorse naturali e sarà finalizzato una volta completati gli studi e le valutazioni topografiche, che saranno ratificati dal governo.

L'organizzazione politica dei popoli indigeni in Bolivia è piuttosto autonoma e assomiglia a quella di uno Stato federale, con alcune limitazioni.



