Sheinbaum, 'separiamo i desaparecidos dal caso Teuchitlán'

Durante la conferenza stampa di questa mattina, la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha chiesto di separare il caso del Rancho Izaguirre a Teuchitlán, dove presumibilmente il cartello Jalisco Nueva Generación gestiva un campo di addestramento ed esecuzione, dalla tragedia delle sparizioni nel Paese.

Come stato messicano — ha detto — dobbiamo modificare le leggi per impedire che si verifichi il crimine di sparizione e punirlo. Dobbiamo identificare i responsabili e continuare a cercare le persone, sostenere le loro famiglie e segnalare il numero dei casi.

Oggi, ha aggiunto, le sparizioni sono legate principalmente alla criminalità organizzata, ma c'è stato un tempo in cui il governo utilizzava gli stessi metodi per eliminare gli oppositori politici.

Tuttavia, ha continuato, in alcuni casi le famiglie delle vittime vengono utilizzate contro l'attuale governo.

"Chi ha iniziato questa storia sul campo di sterminio e come si è sviluppata?" ha chiesto Sheinbaum, affermando che la prossima settimana presenterà informazioni su questi punti ed ha invitato i giornalisti che hanno visitato il ranch a riferire su cosa hanno visto, mentre la procura federale conduce le indagini.

"Noi non nasconderemo nulla, faremo sempre il nostro lavoro e diremo la verità", ha detto.



