Le vittime dell'ex Colonia Dignidad in Cile, 'sia espropriata'

In Cile, un gruppo di vittime e residenti dell'ex Colonia Dignidad, oggi Villa Baviera, hanno espresso il loro sostegno al piano di espropriazione promosso dal governo del presidente Gabriel Boric. La proposta mira a confiscare circa 117 ettari della proprietà situata a 380 chilometri a sud di Santiago, nella regione del Maule, un'area che è stata teatro di gravi violazioni dei diritti umani durante il periodo in cui era guidata dall'ex militare nazista Paul Schäfer.

Il sostegno al piano di espropriazione è stato formalizzato attraverso una lettera consegnata al capo dello Stato presso il Palazzo della Moneda. Nella lettera, coloni ed ex coloni della zona, vittime di abusi e lavori forzati, hanno affermato che l'espropriazione rappresenta un passo necessario per garantire la memoria degli orrori lì vissuti. "Si tratta di una misura necessaria che fornisce giustizia concreta a noi, vittime di Colonia Dignidad", si legge nel documento.

Colonia Dignidad, fondata nel 1961, operò come una setta che per oltre tre decenni sottopose i residenti (minori compresi) a lavori forzati, punizioni, manipolazione mentale e in alcuni casi anche ad abusi sessuali.



