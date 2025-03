In Messico un nuovo desk per promuovere macchinari italiani

In un'importante iniziativa per la cooperazione industriale tra Messico e Italia, è stato istituito l'ufficio di promozione per il Messico di Amaplast/Ucimu-Sistemi per produrre. Il nuovo desk sosterrà le attività e i servizi di due delle principali associazioni di produttori di macchinari italiani.

Lo sforzo mira a consolidare ed espandere le opportunità commerciali, tecnologiche e di innovazione nel mercato messicano, uno dei più dinamici e strategici dell'America Latina. Con l'avvio delle attività, l'ufficio intende promuovere lo scambio di tecnologie avanzate e macchinari ad alta precisione, a vantaggio di vari settori industriali.

La nuova entità opera sotto la direzione di Eugenia Mesta, in passato coordinatrice di diversi progetti presso la sede messicana di ICE Agenzia e dottoressa di ricerca in politica internazionale presso l'Università di Londra.

Amaplast, l'associazione dei fabbricanti italiani di macchinari e stampi per materie plastiche e gomma, conta circa 170 associati, i principali produttori del settore. Ucimu-Sistemi per produrre è la maggiore organizzazione rappresentativa in Italia dell'industria delle macchine utensili, della robotica, dei sistemi di automazione e apparecchiature periferiche. I suoi 250 membri controllano circa il 70% della manifattura del settore.

"Con questa operazione — ha detto Mesta all'ANSA — si conferma l'importanza del mercato messicano per l'Italia e la crescita delle esportazioni di macchinari, dimostrando così che l'Italia è un partner tecnologico di alta affidabilità e che può contribuire alla intensificazione produttiva promossa dall'attuale governo messicano".



