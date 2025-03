Elezioni presidenziali in Cile, in testa candidato ultradestra

Dopo aver conquistato le presidenze in Brasile, con Jair Bolsonaro, e in Argentina, con Javier Milei, l'ultradestra si fa spazio adesso anche in Cile.

Un sondaggio diffuso oggi dalla società Black & White colloca infatti il candidato del Partito Nazionale Libertario, Johannes Kaiser, in cima alle preferenze dei cileni con il 25,1% di intenzione di voto in vista del primo turno delle elezioni presidenziali fissato per il 16 novembre.

Kaiser supererebbe per la prima volta in questo modo sia la candidata del centrodestra, Evelyn Matthei (Unione democratica indipendente - Udi) che l'alfiere del centrosinistra, Carolina Tohá (Partido per la democracia - Ppd), entrambe ferme al 21%.

Più indietro, al 9%, figura invece quello che fino a qualche tempo fa era il principale candidato della destra, José Antonio Kast, sconfitto nel 2021 da Gabriel Boric al ballottaggio delle presidenziali.

I numeri del sondaggio di Black & White non coincidono tuttavia con quelli di Cadem, una delle principali società di indagini statistiche che da anni porta avanti un rilevamento settimanale dei principali temi di interesse pubblico.

Secondo Cadem Matthei è in testa alle preferenze degli intervistati con il 17% dell'intenzione, seguita da Kaiser con il 13%, e Tohá alla pari con Kast al 10%.



