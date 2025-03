Disputa su Esequibo, Exxon-Guyana si prepara ad un incidente

La compagnia petrolifera ExxonMobil statunitense è pronta ad interrompere le operazioni nel suo giacimento Stabroek in Guyana per prevenire una fuoriuscita di petrolio nel caso le tensioni del Paese con il Venezuela dovessero intensificarsi e minacciare l'esplorazione e la produzione di petrolio nel quadro della disputa territoriale sulla regione del Esequibo.

Lo ha dichiarato Rebecca Cvikota, project manager di ExxonMobil Guyana, in dichiarazioni pubblicate oggi dai media della Guyana. "Possiamo sempre interrompere la produzione e chiudere i pozzi se riceviamo informazioni che potrebbe verificarsi qualcosa che ci obbliga a farlo", ha detto Cvikota.

La dichiarazione segue un episodio controverso avvenuto all'inizio del mese quando una pattuglia militare venezuelana è stata avvistata in acque della Guyana in prossimità del giacimento Stabroek e di navi di produzione e perforazione.

Entrambi i Paesi hanno avviato una controversia territoriale presso la Corte internazionale di giustizia (Icj) sul territorio di Esequibo, amministrato dalla Guyana e rivendicato dal Venezuela che chiede lo stop allo sfruttamento petrolifero nell'area in disputa.



