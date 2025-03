Brasile, Corte blindata per la decisione su Bolsonaro

La Corte suprema ha annunciato un piano di sicurezza straordinario per il 25 e 26 marzo, nell'edificio e nelle sue aree circostanti, in occasione della valutazione della denuncia della Procura generale contro l'ex presidente Jair Bolsonaro e altre sette persone, per il tentativo di golpe contro Luiz Inácio Lula da Silva.

Martedì e mercoledì saranno intensificate le operazioni di polizia per garantire che l'analisi sia condotta senza interferenze esterne. La decisione è stata presa sulla base della valutazione del rischio, data l'importanza della procedura.

Tra le principali misure di sicurezza vi sono un maggiore controllo degli accessi all'edificio e alle aree riservate; il monitoraggio continuo con telecamere e intelligence della polizia; oltre al rafforzamento delle forze dell'ordine, con un aumento del numero di personale all'interno e all'esterno della Corte.



