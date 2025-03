Brasile, accordo tra Regione Lombardia e stato di San Paolo

Dopo Cile e Argentina, il presidente della Lombardia, Attilio Fontana è in missione in Brasile, dove ha firmato con il governatore dello stato di San Paolo, Tarcisio de Freitas, un accordo di collaborazione per promuovere scambi di best practices e creare sinergie virtuose in ambito accademico, economico e di ricerca tra la regione lombarda e lo stato paulista.

"Il primo obiettivo di questa visita è l'importanza di intensificare ulteriormente il rapporto tra Italia e Brasile" ha detto all'ANSA Fontana durante l'evento "Matckmaking Impresa" ospitato ieri sera nel consolato italiano a San Paolo, sottolineando che "i rapporti esistono da tempo" - nel 2024 l'interscambio commerciale tra Regione Lombardia e Brasile ha superato i 2,1 miliardi di euro - "ma come ci ha detto Alfredo Cotait Neto, il presidente della Federazione delle Associazioni commerciali e imprenditoriali dello stato di San Paolo negli ultimi tempi c'è stata meno intensità".

Per Fontana, questa missione "è importante in un momento in cui a livello mondiale le certezze si stanno sgretolando, con sono paesi che chiudono le frontiere e altri che cercano di comprare il mondo" perché "il Brasile e l'Italia, come lo stato di San Paolo e la regione Lombardia, hanno la possibilità di fare la differenza, avendo molti elementi in comune: culturali, storici, sociali, politici ed economici".

Il governatore lombardo ha detto all'ANSA che "la Lombardia è aperta a collaborare in tutti i settori", sottolineando in particolare le grandi opportunità in quelli di "aerospaziale, sanità, tutti i settori legati all'innovazione, alla digitalizzazione e all'intelligenza artificiale e l'agroalimentare".

Oltre a Fontana, la delegazione lombarda composta dal segretario alle relazioni internazionali, Raffaele Cattaneo, dai vertici di Assolombarda, dell'Agenzia italiana per l'Internazionalizzazione-Promos e dalle associazioni di settore Anie (la Federazione italiana Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche), Anima Confindustria (la Federazione delle associazioni italiane dell'Industria Meccanica) e Ucimu, l'associazione Italiana dei costruttori di macchine utensili, robot e automazione, ha visitato oggi lo stabilimento più grande del Sudamerica della Pirelli e quello di Luxottica, entrambi a Campinas, città di 1,3 milioni di abitanti dello stato di San Paolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA