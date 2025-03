Approvato in Argentina progetto dell'oleodotto Vaca Muerta Sud

Il governo argentino di Javier Milei ha approvato ufficialmente un progetto da 3 miliardi di dollari per la costruzione di un nuovo oleodotto strategico sotto il nuovo regime di incentivi per i grandi investimenti (Rigi). Si tratta di una pipeline di 430 km che collegherà il giacimento petrolifero non convenzionale di Vaca Muerta, nella provincia patagonica di Neuqén, con la località di Punta Colorada, nella costa atlantica della provincia di Rio Negro.

L'infrastruttura, afferma il governo, consentirà l'avvio di esportazioni fino a 550.000 barili giornalieri di petrolio a partire dal 2027 con ingressi stimati in 15 miliardi di dollari annuali.

L'investimento sarà totalmente privato tenendo conto che la costruzione dell'oleodotto sarà a carico di un consorzio che riunisce i sette principali operatori del mega giacimento di Vaca Muerta, ovvero l'argentina Ypf, principale promotore del progetto, insieme a Shell, Chevron, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energia e Pluspetrol.

Si tratta del secondo progetto di investimento approvato del governo sotto l'ombrello del Rigi, un regime speciale dedicato a progetti superiori ai 200 milioni di dollari che prevede incentivi fiscali, doganali e in materia di accesso al mercato dei cambi per un periodo di 30 anni.

Il primo progetto approvato è stato quello per la costruzione di una centrale fotovoltaica da 300Mw nella provincia di Mendoza mentre altri 10 progetti di investimento sono in esame.



