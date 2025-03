Ancora proteste per Milei, sindacati convocano sciopero generale

La Confederazione generale del lavoro (Cgt), il principale sindacato argentino, ha indetto per giovedì 10 aprile il suo terzo sciopero generale contro il governo di Javier Milei.

La protesta, informa il sindacato, avrà una durata di 24 ore e sarà preceduta il 9 aprile da una manifestazione a sostegno dei pensionati di fronte al Parlamento.

Si tratta, si legge in una nota di "36 ore di azioni di protesta", a cui si aggiungono inoltre anche la partecipazione alla manifestazione del 24 per la commemorazione della giornata della Memoria dei crimini della dittatura militare, e la convocazione alla tradizionale manifestazione del primo maggio.

La decisione di riprendere le proteste contro il governo è stata presa anche alla luce della repressione della polizia durante la marcia dei pensionati della scorsa settimana e alla decisione di non voler convalidare aumenti dei salari al livello dell'inflazione.



