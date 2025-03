World Happiness Report 2025, l'America Latina regredisce

Nonostante l'ingresso nella top 10 di Costa Rica (6°) e Messico (10°), i risultati di quest'anno dello studio World Happiness Report, condotto dal Sustainable Development Solutions Network delle Nazioni Unite, non sono favorevoli al gruppo dei Paesi dell'America Latina e dei Caraibi. Un'analisi comparativa dei risultati registrati nel 2025 nella statistica principale della ricerca (life evaluation) rispetto alla pubblicazione dell'anno scorso mostra che delle 18 nazioni del subcontinente incluse in entrambe le ricerche, solo otto hanno migliorato in classifica.

La Colombia (61ª) ha il maggior numero di posti conquistati (+17), seguita dal Messico (+15); Ecuador (62°, +12); Brasile (36°, +8); Costa Rica (6°, +6); Argentina (42ª, +6); Paraguay (54°, +3) e Perù (65°, +3). Il Cile (45°) e la Repubblica Dominicana (76ª) hanno registrato il calo maggiore (-7), seguiti da El Salvador (37°, -4); Nicaragua (47°, -4); Venezuela (82°, -3); Uruguay (28°, -2); Panama (41°, -2); Guatemala (44°, -2); Honduras (63°, -2) e Bolivia (74°, -1). A livello di valutazione, tuttavia, la somma dei punteggi delle 18 nazioni risulta quest'anno leggermente più alta (113.386) rispetto ai risultati del 2024 (110.882). I fattori presi in considerazione nel calcolo includono il Pil pro capite di ogni nazione, il sostegno sociale, l'aspettativa di vita in buona salute, la libertà di fare scelte, la generosità e la percezione della corruzione.



