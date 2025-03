Sheinbaum, 'il coordinamento con gli Usa sta funzionando'

Dopo il sequestro di un carico di armi da parte della polizia di frontiera degli Stati Uniti che era diretto in Messico, la presidente del paese latinoamericano, Claudia Sheinbaum, ha sottolineato che gli accordi raggiunti tra i due paesi ai tavoli di negoziazione per evitare le minacce tariffarie del presidente Donald Trump stanno funzionando. Lo riporta il sito di El País.

Dopo avere celebrato il sequestro, avvenuto l'altroieri sul ponte che collega le città di Del Río, in Texas, e Ciudad Acuña, in Messico, Sheinbaum ha detto nella sua conferenza stampa odierna che "in effetti si vede che il coordinamento sta funzionando", aggiungendo che "noi continuiamo con l'Operazione Frontiera per evitare in primis che arrivi fentanyl negli Stati Uniti e loro ci stanno aiutando ad evitare che arrivino armi dagli Usa in Messico".

"Come noi stiamo aiutando affinché non arrivino fentanyl e altre droghe, particolarmente sintetiche, negli Usa, noi chiediamo al Governo degli Stati Uniti di aiutarci affinché non arrivino armi in Messico. Questo è stato l'accordo", ha precisato Sheinbaum.



