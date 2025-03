Presidente Panama annuncia visita Petro, migrazione tra i temi

Il presidente colombiano, Gustavo Petro, la settimana prossima sarà a Panama per un incontro con il capo di Stato, José Raúl Mulino. Ad annunciare il viaggio è stato Mulino, che ha definito "molto buona" la cooperazione con la Colombia in materia di migrazione, così come la collaborazione tra gli organismi di sicurezza.

Secondo il leader di Panama, tra i temi sul tavolo, anche la questione migratoria, che interessa entrambe i Paesi, collegati dalla pericolosa foresta del Darién, considerata la rotta migratoria più pericolosa dell'America Latina.



