Migliaia di haitiani protestano conto la violenza delle gang

PORT-AU-PRINCE, 20 MAR - Migliaia di cittadini haitiani hanno manifestato nelle strade della capitale Port-au-Prince per chiedere al governo di transizione, in carica dallo scorso giugno, di adottare misure urgenti e concrete per contrastare l'azione violenta delle organizzazioni criminali che ha fatto sprofondare il Paese in una crisi sociale, economica e umanitaria dallo scorso anno. Lo riferiscono media locali evidenziando che la protesta si è conclusa dopo l'intervento della polizia che ha disperso i manifestanti più aggressivi anche con l'uso di gas lacrimogeni.

Nel corso della protesta alcuni gruppi di cittadini avevano allestito barricate con calcinacci e copertoni dati alle fiamme.

Sei persone sono state arrestate perché in possesso di machete. Secondo l'Organizzazione internazionale per le Migrazioni (Oim) oltre un milione di persone - 60mila solo nell'ultimo mese - sono state costrette ad abbandonare le proprie case ad Haiti.

L'ondata di violenza ha causato il collasso dei servizi di base ed esposto a rischio alimentare soprattutto i residenti nella capitale Port-au-Prince, da dove proviene quasi il 90% degli haitiani in fuga. Alla tragedia dei profughi interni si aggiungono le oltre 5.000 morti registrate nel 2024 e gli almeno 4.000 casi di violenze sessuali contro donne e adolescenti.





