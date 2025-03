Messicana Fermaca investe 3,7miliardi dollari a Durango

La presidente messicana Claudia Sheinbaum, il ministro dell'Economia, Marcelo Ebrard, e il governatore dello stato di Durango, Esteban Villegas, hanno annunciato oggi un investimento di 3,7 miliardi di dollari da parte del gruppo messicano Fermaca per lo sviluppo di una "città digitale" e di un impianto di fertilizzanti.

L'erogazione, di origine 100% messicana, sarà destinata allo stato settentrionale di Durango, dove 2,7 miliardi di dollari verranno utilizzati per costruire una "città di servizi digitali" con una linea in fibra ottica, una centrale elettrica a ciclo combinato e un centro dati. L'infrastruttura sarà rifornita da un gasdotto proveniente dal Texas, negli Stati Uniti. "Si tratta di uno sviluppo molto avanzato, probabilmente uno dei più importanti in America Latina", ha affermato il ministro Ebrard.

Da parte sua, la società Fermachem, appartenente allo stesso gruppo industriale, stanzierà un miliardo di dollari per la costruzione di un impianto di fertilizzanti ecologici, come parte di uno sforzo per rafforzare la produzione nazionale e ridurre la dipendenza dalle importazioni.



