Il Perù in piazza per protestare contro l'ondata di criminalità

Il Perù protesta per l'ondata di criminalità. Attraverso i social network, vari gruppi di cittadini stanno invitando a partecipare ad una marcia nazionale per domani pomeriggio nella capitale, contro la scia di omicidi e l'insicurezza delle ultime settimane. A scatenare la rabbia è stato in particolare l'assassinio di Paul "Russo" Flores, cantante del gruppo musicale Armonía 10, ucciso da una gang.

Anche altre regioni del Perù potrebbero replicare l'iniziativa, per far sentire le loro voci di fronte agli oltre 400 omicidi registrati da inizio anno nel Paese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA