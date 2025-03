Il Messico entra nella top 10 dei Paesi più felici del mondo

Il Messico si è classificato quest'anno tra i dieci Paesi più felici del pianeta, secondo il World Happiness Report 2025, coordinato dall'Università di Oxford, Gallup e il Sustainable Development Solutions Network delle Nazioni Unite.

In base ai risultati del rapporto, diffuso nell'ambito della Giornata Internazionale della Felicità, il Paese latinoamericano è salito di 15 posizioni rispetto alla misurazione presentata lo scorso anno, collocandosi al 10° posto nella classifica che analizza le informazioni disponibili per 147 nazioni.

Aspetti come la forza del supporto sociale e la struttura familiare sono stati fondamentali in questa ripresa.

I Paesi nordici restano in cima alla lista, con la Finlandia al primo posto per l'ottavo anno consecutivo. All'altro estremo della classifica, l'Afghanistan ripete l'ultima posizione, confermando il suo status di Paese meno felice al mondo.



