Il dissidente Ferrer distribuisce aiuti a 2mila poveri cubani

Un rapporto dell'Ong Prisoners Defenders ha denunciato che il leader dell'opposizione cubana José Daniel Ferrer, dalla sua liberazione lo scorso 16 gennaio, ha iniziato a ricevere minacce da parte del governo dell'Avana. a causa del suo lavoro umanitario con l'organizzazione dissidente Unione patriottica di Cuba, l'Unpacu, da lui fondata.

In 58 giorni, si legge nel rapporto, l'organizzazione di Ferrer ha distribuito 2.875 colazioni, 8.010 pranzi e 1.965 cene alla popolazione che si trova in situazione di povertà estrema, fornendo assistenza medica a più di duemila persone vulnerabili a Santiago di Cuba, nel sud-est dell'isola caraibica, molte delle quali colpite da malattie come tubercolosi e dengue.

Il governo cubano ha risposto con arresti, multe e minacce contro Ferrer, i volontari dell'Unpacu e i beneficiari di queste azioni solidali, ha denunciato l'Ong.



