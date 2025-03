Il Costa Rica sesto nella classifica mondiale della felicità

Il Costa Rica continua a brillare nella classifica mondiale della felicità. Il World Happiness Report 2025, redatto dall'Università di Oxford in collaborazione con Gallup e l'Onu, colloca il Paese al sesto posto, in crescita di sette posizioni rispetto ai risultati del 2024, confermandosi la nazione più felice delle Americhe.

Il rapporto evidenzia diversi fattori che hanno determinato il risultato, tra cui il senso di comunità e sostegno sociale, la salute e l'aspettativa di vita, un basso livello di corruzione percepita e alti indici di generosità e aiuto reciproco.

Il punteggio del Costa Rica è passato da 6.955 punti nel 2024 a 7.274 quest'anno, 462 in meno rispetto alla Finlandia, che si è classificata al primo posto per l'ottavo anno consecutivo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA